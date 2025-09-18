MHP'li Feti Yıldız: Bu sürecin ismi Bahçeli modelidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, PKK'nin kendini feshettiğini açıkladığı süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Süreçle ilgili Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar 10 toplantı gerçekleştiren Komisyon, bugün 11. kez toplanacak.

Halk TV'ye konuşan Yıldız, "Komisyondaki akademisyenler Kanada'dan Kolombiya'ya kıymetli öneriler sundular. Hepsi önemli ama bizimkine benzemiyor" dedi.

"Bu sürecin ismi Bahçeli modelidir" diyen Yıldız, "Süreç tamamlanınca Bahçeli modeli dünyaya örnek olur, literatüre girer ve ilerleyen yıllarda çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olur. Bu süreç dünyaya örnek olacak" ifadelerini kullandı.