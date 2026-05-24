MHP'li Feti Yıldız'dan açıklama: "Bu hüküm yürürlükten kaldırılmalı"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Siyasi Partiler Kanununun 121'inci maddesindeki düzenlemeye dikkat çeken Yıldız, bu hüküm yürürlükten kaldırılmadığı sürece "Seçim kurulları ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasının" bitirilemeyeceğini savundu.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Siyasi Partiler Kanunu m.121/1 de yapılan düzenlemeye göre; 'Türk kanunu medenisi ile dernekler kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır.' hükmünü yürürlükten kaldırılmadıkça; seçim kurulları (seçim yargısı) ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz."