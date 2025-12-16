MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'adli kontrol tedbirleri' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'adli kontrol tedbirleri' ile ilgili dikkati çeken bir açıklama geldi.

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillere göre bir tutuklama nedeninin bulunması halinde; başka bir yargılama önlemi ile amaca ulaşılabilinecek ise, herhangi bir ceza sınırı olmaksızsın, her suç için şüphelinin tutuklanması yerine ‘adli kontrol kararı’ verilebilir" dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ADLİ KONTROLE BAŞVURULMALI"

Yıldız, şöyle devam etti: "Adli kontrol tedbirlerinin amacı, tutuklama koruma tedbirinin amacıyla aynı olup, şüpheli veya sanığın kaçmasını ve delilleri karartmasını önleyerek muhakemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve muhakeme sonunda verilecek kararın infazını mümkün kılmaktır. Adli kontrol kararı hâkimin takdirindedir. Adli kontrol tedbiri tutuklama tedbirine bir alternatif niteliği taşıdığı için tutuklama tedbirinin son çare olması niteliği karşısında mümkün olduğunca adli kontrol tedbirine başvurulmalıdır."

Yıldız, son olarak şunları kaydetti: "Adli kontrol kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Türk Ceza yargılaması sistemine getirilen, serbest bırakma ile tutuklama arasında etkinliğe sahip olan koruma tedbiri niteliğindeki çağdaş bir kurumdur. Bu kurum ile kişi özgürlüğünden tamamen yoksun bırakılmamakla birlikte, gözlemeyi ve denetlemeyi olanaklı kılan tedbirlere tabi olmakta böylece kişinin kaçma riski azaltılırken özgürlüğünden tümüyle yoksun kalmasının zararları da ortadan kaldırılmış olmaktadır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile de görüştüğünü belirtmişti.

Özer, Yıldız'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyasında tahliye kararı çıkmamasına şaşırdığını ve gerekli girişimlerden bulunacağını söylediğini" aktarmıştı.

Ahmet Özer, şunları söylemişti: "Feti Bey ile ayrıca görüştük. Kızım Seraf da yanımızdaydı ve o sırada İBB dosyasında düzenlenen tensip açıklanmıştı. Seraf onu takip ediyordu. Seraf haberleri takip etmek için dışarı çıkıp geri geldiğinde hiç kimsenin tahliye olmamasına çok üzüldüğünü söyledi. Feti Bey de o esnada öğrenmiş oldu. Buna çok şaşırdığını, bunun aslında iyi olmadığını, bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi."