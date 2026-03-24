MHP'li Feti Yıldız'dan İmamoğlu manşetli paylaşım: Önce paylaştı, sonra sildi

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu manşetli paylaşım dikkat çekti.

Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Sözcü Gazetesi'nin 11 Mart 2026 tarihli baskısının birinci sayfasını parantez içinde kendi profil rumuzunu yazarak paylaştı.

Yıldız'ın paylaştığı Sözcü'nün birinci sayfasında Ekrem İmamoğlu'nun İBB davası kapsamında 10 Mart Salı günü yaptığı savunmadaki sözlerine yer verildiği görüldü.

Gazetenin "İmamoğlu iddianameyi iftira olarak niteledi: Ben ayaktayım" şeklindeki manşetinin Yıldız tarafından paylaşılmış olması dikkat çekti.

YARIM SAAT SONRA SİLDİ

Feti Yıldız'ın paylaşımını yaklaşık yarım saat sonra profilinden sildiği görüldü. Yıldız hemen ardından yaptığı açıklamada ise paylaşımın danışmanı tarafından yanlışlıkla yapıldığını ifade etti ve şunları söyledi:

"Danışmanım uzun bir metni X den paylaşmak isterken yanlışlıkla Sözcü Gazetesi’nin ilk sayfasını paylaşmış . Mesele bundan ibarettir."