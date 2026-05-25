MHP'li Feti Yıldız'dan mutlak butlan yorumu: "Kanunun uygulanması mümkün değildir"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'de 'mutlak butlan' kararını alan mahkemeyle ilgili sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşım yaptı.

Dün yaptığı paylaşımda Siyasi Partiler Kanununun 121'inci maddesindeki “Türk kanunu medenisi ile dernekler kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır” hükmünün kaldırılması gerektiğini savunan Yıldız bugün yaptığı paylaşımda ise mahkemenin mutlak kararı verme yetkisinin olmadığını ima etti.

"MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yıldız paylaşımında şunları ifade etti:

“2820 Siyasi Partiler Kanunu’nun 21.madde 11.fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir. (Örneğin,mali raporların ibrası gibi)”

KARARDA ATIF YAPILMIŞTI

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 29. maddesinde yer alan; "22 Kasım 1972 tarihli 1630 sayılı Dernekler Kanununun bu kanununa aykırı olmayan hükümleri, siyasi partilerin her kademedeki kongreleri için de uygulanır" hükmü ile aynı kanunun 121. maddesinde yer alan "Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır” ifadelerine atıf yapılmıştı.