MHP'li Feti Yıldız'dan "Türkiyeli" yorumu: Tarihe karışmıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Türkiyeli" kelimesinin kullanımıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiyeli" kelimesinin ilk kez "tebâ" yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanıldığını ve 1938’de "Türk"e dönüşerek tarihe karıştığını söyledi.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

“Türkiyeli” kelimesi ilk kez “tebâ” yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de “Türk”e dönüşerek tarihe karışmıştır. Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş , avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir. Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir.