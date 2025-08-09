MHP'li Feti Yıldız'dan "Türkiyeli" yorumu: Tarihe karışmıştır
Sosyal medya paylaşımından yaptığı değerlendirmede "Türkiyeli" kelimesini ele alan MHP'li Feti Yıldız, bu ifadenin ilk kez 1924 tarihli Muhâmat Kanunu'nda "tebâ" kelimesinin yerine kullanıldığını ve 1938 yılında yerini "Türk" kelimesine bıraktığını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Türkiyeli" kelimesinin kullanımıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.
Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiyeli" kelimesinin ilk kez "tebâ" yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanıldığını ve 1938’de "Türk"e dönüşerek tarihe karıştığını söyledi.
Yıldız'ın paylaşımı şöyle:
“Türkiyeli” kelimesi ilk kez “tebâ” yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de “Türk”e dönüşerek tarihe karışmıştır. Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş , avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir. Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir.
