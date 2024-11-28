MHP'li Feti Yıldız'dan umut hakkı, hasta tutuklular ve kayyum açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; son günlerde yaşanan belediyelere kayyum atanması tartışmalarına değindi.

Yıldız, "Yine her seçimden sonra adaylık konusunda 'Bu aday olmalıydı, olmamalıydı', 'Niçin aday yapıldı' tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için biz Seçim Kanunu'nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız. Onun için de bu kanunlara ihtiyaç vardır" diye konuştu.

YAŞLI VE HASTA HÜKÜMLÜLER AÇIKLAMASI

Siyasi görüş inancına bakılmadan yaşlı ve hasta hükümlülerin infaz ertelemesinin yapılması gerektiğini de kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Hasta tutuklu ve hükümlülerin kaldığı cezaevi revirleri de hastane şartlarına birebir taşınmalıdır. Bu da çok önemli çünkü revire giden her tutuklu 'Beni hastaneye kaldırsınlar' diye bizlere bir şekilde ulaşıyor. Hasta mahkumlar mümkün olabildiğince ziyaretçilerinin gelebilmesi için sosyal rehabilitasyon ortamlarında evlerine yakın cezaevlerinde tutulmalıdır.

Yine, bizim inancımıza göre, yaratılmışların en şereflisi insandır. Tek başına hayatını idame ettirmekten aciz halde bulunan yaşlı ve hasta hükümlüler siyasi görüş inancına bakılmadan, ancak örgütlerin tertip ve tuzakları da gözden kaçırılmadan bilimsel veriler doğrultusunda bunların infaz ertelemesi yapılmalı ve sağlığına kavuşturulmalıdır."

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yıldız, yeni ve 'sivil' bir anayasaya ihtiyaç olduğunu da şu sözlerle öne sürdü:

"12 Eylül darbecileri tarafından parlamenter sisteme göre hazırlanan 82 Anayasası'nda hukuki ve siyasi gerekçelerle 19 defa ve toplam 184 önemli değişiklik yapılmış ve bütün sistematiği bozulmuştur, dili de bozulmuştur ayrıca. Milletvekilliğinde benim ikinci dönemim, milletvekili yemininde 11 defa 've' demek zorundayım bir paragrafın içerisinde; ve, ve, ve diye... Bazı arkadaşlarımız da ezberlemek istiyorlar, daha çok da yeni arkadaşlarımız, maalesef yemini yarıda bırakıp kağıttan okumak, metne bakmak zorunda kalıyorlar. Yani Türkiye'mizin yepyeni, sivil, nitelikli, geniş katılımlı, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, gerekçeleriyle de gerçekleri yakalamış bir anayasaya ihtiyaç var."

UMUT HAKKI VURGUSU

Komisyonda söz alan DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş ise PKK Lideri Abdullah Öcalan’a dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği ve 22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeme getirdiği 'umut hakkı” kararına dikkat çekti.

Beştaş, “Umut hakkı kabul edilmediği takdirde insanların fiilen ölüm cezasına mahkûm edilmesi demek. Bu nedenle, iç hukukta bunun behemehâl verilen teklifler de dikkate alınarak kaldırılması gerekiyor ve umut hakkının yaşam bulması gerekiyor. Aksi hâlde Türkiye idam cezasını, ölüm cezasını kaldırmamış gibi olacak” diye konuştu.

Beştaş, konuşmasını sürdürdüğü sırada Feti Yıldız da umut hakkının uygulanması gerektiğini ifade etti. Yıldız, “Umut hakkı suçluların iadesinde uluslararası mahkemelerde büyük engel önümüzde” dedi.