MHP'li Feti Yıldız'dan yargı eleştirisi: Tutuklama geçici tedbirdir, bizde ise peşin ceza gibi uygulanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargılama sürçlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Henüz iddianamesi dahi yazılmamış olaylarla ilgili değerlendirmeler yapılırken ekranlarda peş peşe hüküm cümlelerinin kurulduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanan Yıldız, "suçlulugu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağı" hükmünün hukukçular tarafından bile umursanmadığını söyledi.

Yıldız, "Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Maalesef bizde peşin ceza gibi uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Ceza yargılamasında “itham sistemi” kabul edilmiştir. Sanık yada sanıklara isnat edilen fiillerin,yerini,zamanını,delillerini ve hukuki nitelendirilmesini,sevk maddelerini ve uygulanan tedbirleri iddianameyle öğreniyoruz. Ceza muhakemesinde devletin cezalandırma hakkı ile şüpheli/sanığın temel hak ve özgürlükleri çatışma halindedir ; muhakemeye şekil veren bu çatışmadır.

Bu çerçevede zaman içinde bazı temel muhakeme ilkeleri kabul edilmiştir. Söz konusu ilkeler yüzlerce yıllık bir geleneğin sonucu olarak oluşmuştur. Bu ilkelerin kaynağı sadece anayasa değil, CMK ve AİHS da oluşturmaktadır.

"PEŞİN CEZA UYGULANIYOR"

Henüz iddianamesi dahi yazılmamış olaylarla ilgili değerlendirmeler yapılırken ekranlarda peş peşe hüküm cümlelerinin kurulduğunu görüyoruz. Anayamızda yazılı olan, “suçlulugu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağı” hükmünü maalesef hukukçu arkadaşlar bile umursamıyor.

Bir kez daha hatırlatmak istiyorum; Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Maalesef bizde peşin ceza gibi uygulanıyor. Hiçbir ahlaki disipline bağlı olmayan Sosyal Medya Mahkemeleri hukuka-adalete zarar veriyor."

Ceza yargılamasında “itham sistemi” kabul edilmiştir.

Sanık yada sanıklara isnat edilen fiillerin,yerini,zamanını,delillerini ve hukuki nitelendirilmesini,sevk maddelerini ve uygulanan tedbirleri iddianameyle öğreniyoruz.



Ceza muhakemesinde devletin cezalandırma hakkı ile…

— Feti Yıldız (@YildizFeti) July 26, 2025