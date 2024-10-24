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MHP'li Feti Yıldız: Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı emperyalizmin kimyasını bozdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklamasında Bahçeli'nin 22 Ekim’deki grup toplantısını hatırlatarak "Tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakılacağını umursamadan Orta Doğu‘daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 24.10.2024 10:46
  • Giriş: 24.10.2024 10:46
  • Güncelleme: 24.10.2024 11:00
Kaynak: Haber Merkezi
MHP'li Feti Yıldız: Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı emperyalizmin kimyasını bozdu
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TUSAŞ saldırısına ilişkin yorumunda Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı çağrıya değindi

Yıldız, TUSAŞ saldırısına ilişkin konuştu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin  22 Ekim'de yaptığı grup toplantısındaki çağrıya dikkat çekerek "Emperyalizm telaşlandı ve kimyası bozuldu" yorumunda bulundu.

Yıldız, "(Emperyalizm) Suçüstü yakılacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi" dedi.

Yıldız, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakılacağını umursamadan Orta Doğu‘daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi. Saldırıda 5 vatan evladı şehit oldu, 22 vatan evladı yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk Milletinin başı sağ olsun. Şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum; Bu suçüstü haline rağmen amalı, fakatlı konuşanlar emperyalizmin yerli işbirlikçileridir, sözlerinin hiçbir kıymeti yoktur.”

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