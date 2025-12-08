MHP'li Feti Yıldız duyurdu: Hastalık nedeniyle bin 353 kişi tahliye edildi

MHP Genel Başkanı Feti Yıldız, cezaevinde tutulan bin 353 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yıldız, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun" kapsamında çok sayıda kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yıldız, "Hastalık nedeniyle, 2024-2025 yılları arasında toplam 1.353 kişinin infaz ertelemesini yapılarak tahliye edilmiştir" dedi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında hastalık nedeniyle,

2024-2025 yılları arasında toplam 1.353 kişinin infaz ertelemesini yapılarak tahliye edilmiştir. — Feti Yıldız (@YildizFeti) December 8, 2025

MHP'li Yıldız, dün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezaevindeki hasta tutuklular hakkında "Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez. Ağır hastalığı olanları,engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz. Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir. Hakkı tespit ve teslim anlamında Hazreti Ömer’in Basra’ya hakim olarak tayin ettiği Emir Musa’ya yazdığı mektupta bu uyarıyı görürüz. Hazreti Ömer’e göre ; Uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin faydası yoktur" sözlerine yer vermişti.