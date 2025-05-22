MHP'li Feti Yıldız: İnfaz düzenlemesi KHK mağdurlarını da kapsamalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen infaz düzenlemesinin KHK mağdurlarını da kapsaması gerektiğini söyledi.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan Yıldız, düzenlemeye ilişkin "KHK mağdurlarını da kapsamalı. İnfaz eşitliği sağlayacak kanun yapılmalı" yorumunda bulundu.

İnfaz düzenlemesinin bayramdan önce TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Yıldız, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“TBMM öncelikle insan onurunu merkeze alan hâkim, savcı, avukat gibi uygulayıcıların yanında hükümlülerin de anlayabileceği karmaşık olmayan, sade, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak, cezasızlık algısına sebep olmayacak, sık sık değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanunu yapmalıdır.”

YENİ ANAYASA MESAJI

Feti Yıldız, TBMM’nin infaz düzenlemesinin ardından yeni anayasa çalışmalarının başlayacağının da belirtti.

Yıldız, “Yeni anayasa hukuki bir reformla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirecektir. Türkiye’nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasa şarttır” diye konuştu.