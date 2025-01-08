MHP'li Feti Yıldız: Öcalan için tek şart var

MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hasta mahkumlara yönelik "İyileşinceye kadar infazın geri bırakılmasına" yönelik sözleri hakkında bir kez daha konuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'ın sorularını yanıtlayan Feti Yıldız, Adalet Bakanlığı bütçeleri görüşmelerinde dile getirdiği hasta mahkumlar meselesini geçen sene ve 2022'de de gündeme getirdiğini ancak Öcalan'ın durumu konuşulmadığı için dikkat çekmediğini söyledi.

"ADLİ TIP RAPORU LAZIM"

Feti Yıldız, "İyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır” sözlerini hatırlatan ve bunun PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgisi olup olmadığını soran Pehlivan'a "Öcalan’ın bundan faydalanmasının bir tane şartı vardır. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda hasta olduğuna dair Adli Tıp raporu lazım. O varsa Ahmet de olur Mehmet de olur" diyerek yanıt verdi.

Yıldız, genel af iddialarını ise "Genel affın şartları yok Türkiye’de" diyerek reddetti.