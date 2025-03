MHP'li Feti Yıldız: Özgür Özel'in kurultay kararı alması mümkün değil

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan'da partisinin olağanüstü kurultaya gitme kararı almasına ilişkin, "CHP'nin seçimlerinde usulsüzlük varsa yeni genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir" dedi.

Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda, CHP kurultayına yönelik soruşturma kapsamında iptal şartlarının geriye dönük olacağından kurultay seçiminin de yok hükmünde olacağını savundu.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir."

ÖZEL, OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu operasyonunun yanı sıra partinin kurultayını iptal edip kayyum atama hazırlıkları yapıldığını öğrendiklerini açıklamış, bunun önüne geçmek için olağanüstü kurultay kararı alındığını kaydetmişti.

Özel, "Bugün yeni bir girişim CHP'ye yeni bir kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük, gün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle size açıklamak isterim. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" diye konuşmuştu.

"Kurultay kararının ne zaman alındığı ve kayyum iddiasının duyum mu olduğu, yoksa bir tebligat mı yapıldığı" sorulduğunda ise Özel, şunları söylemişti:

"Biz zaten bir Olağanüstü Kongreyle bu iradeyi tazeleme ve bu partiyi yıpratmaya çalışan, her akşam yandaş kanallarda vatandaşın açlığına çare aramayan, yoksulluğa çare aramayan, işsizliğe çare aramayan, gençlerin isyanını duymayıp, dönüp dolaşıp CHP kurultayı tartışanlara, bir demokrasi tokadını vuralım, yenileyelim kurultayı diye düşünüyorduk. Ama araya olmadık şeyler girdi. Ancak yaptığımız değerlendirmede bu hafta içinde biz başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak, bizim ön seçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı. Ve bu hazırlıklardan dolayı zaten ihtiyaç duyduğumuz bu şekilde, 23’ündeki demokrasi devrimini garanti altına almak, korkulu rüya görmemek, Ekrem İmamoğlu‘na oy vermek için sokaklara dökülmeye, kilometrelerce kuyruklar oluşturmaya hazırlanan, o yüzden de bir yerde kurduğumuz sandıkları mahallelere kadar dağıtmak zorunda kaldık yüksek motivasyondan dolayı. Bu motivasyonu kırmalarına engel olmak için bu kararı aldık, 23’ü Pazar günü tüm Türkiye’yi bir sonraki cumhurbaşkanımıza yapılmaya çalışılan darbe girişimine en demokratik tepki ile ön seçimde kendisine oy vererek hangi partiden olursa olsun seçme hakkını, aday belirleme hakkını kullanmak üzere bütün vatandaşlarımızı sandık başına bekliyoruz. Tüm CHP üyeleri bundan sonra ‘Komşunu, eşini, dostunu haberdar et, teşvik et, sandığa kadar eşlik et’ yaklaşımı içinde. Konusunun, komşusunun, arkadaşının koluna girip, ön seçim sandığına Türkiye'yi taşıyacaklar. Biz başvuran herkese en yakın oy vereceği yeri göstereceğiz. Hiçbir yeri bilmiyorsanız ilçenizdeki CHP ilçe başkanlığında sandık hazır, sizi bekliyor."

CHP 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidecek.