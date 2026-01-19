MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkını biz dile getiriyoruz, önemli olan o

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için bir kez daha TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

Toplantıya giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP'li Yıldız, taslağın 7 maddeden oluşup oluşmadığına ilişkin soruya, "7 madde, 6 madde diye bir şeyimiz yok. Bir sınır yok" yanıtını verdi.

"Taslak üzerine çalışacağız" ifadelerini kullanan Yıldız, "Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden bir yansıması olur mu?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Lehe olur olsa. Yani yansıması lehe yansıması olur. İşler daha da kolaylaşır. Yani bir engel gibi duruyordu. O engel kalkmış gibi gözüküyor şimdilik. Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter."

UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, "Süreç yasası var mı?" sorusuna, "Var. Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah" yanıtını verdi.

"Umut hakkı var mı?" sorusuna Yıldız, "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir şey" cevabını verdi.

"MHP dile getiriyor ama diğerleri dile getiriyor mu?" sorusuna Yıldız, "Biz dile getiriyoruz, önemli olan o" yanıtını verdi.