MHP'li iki yöneticiden, Sinan Ateş'in annesi ve ablası hakkında suç duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yönter ve Yalçın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusunu avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu:

"Aldığım bir bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sn.İzzet Ulvi Yönter ve Sn.Semih Yalçın, kendilerine yönelik soyut iddiadan ibaret söylemlerle iftira attan Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş ve annesi Saniye Ateş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunmuşlar."

▪️Aldığım bir bilgiye göre,



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sn.İzzet Ulvi Yönter ve Sn.Semih Yalçın, kendilerine yönelik soyut iddiadan ibaret söylemlerle iftira attan Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş ve annesi Saniye Ateş hakkında Ankara Cumhuriyet… — |Burak Bekiroğlu (@burakbekiroglu) October 1, 2024

Avukat Bekiroğlu'nun mesajını, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de sosyal medya hesabından paylaştı.

BAHÇELİ, HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında isim vermeden "Siyasi kışkırtmanın figüranı olmak bir hanımefendiye yakışmayacaktır" diyerek Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i hedef almıştı.

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, daha önce de Yönter ve Yalçın'ın dosyaya dahil edilmesi gerektiğini söylemişti.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise ilk duruşmanın dördüncü celsesinde Yalçın ve Yönter'den bahsetmişti. Ayşe Ateş'in beyanına göre Sinan Ateş kendisine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in verdiği talimat doğrultusunda Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kiralık katil aradığını anlatmıştı.

MHP'li Yönter ve Yalçın daha önce de 'iftira' gerekçesiyle Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.