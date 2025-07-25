MHP'li ilçe belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana geldi.

İlk bilgilere göre, MHP'li Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ın içerisinde bulunduğu resmi plakalı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.