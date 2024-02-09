MHP'li isim aday gösterilince ilçe teşkilatı topluca istifa etti

AKP Eskil İlçe Teşkilatı, Eskil Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Zavlak yerine MHP'li ismin gösterilmesine tepki göstererek istifa etti.

AKP'nin ilçe ve belde belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından Aksaray'ın en büyük ilçelerinden biri olan Eskil ilçesinde, 2023 Mayıs seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Milletvekili adayı olan Mustafa Zavlak'ın yeniden AKP'ye geçmesi ve Eskil Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından Eskil AK Parti ilçe yönetimi, tepki göstererek istifa etti.

"BURADA DURMAMIZIN HİÇBİR ANLAMI YOK"

AKP Eskil İlçe Başkanı İbrahim Kırlı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak istifa gerekçesini açıkladı. 30 Haziran 2022 tarihinde büyük hayaller ile yola çıktıklarını, gerekli hassasiyetin gösterilmemesinden dolayı da partiden ayrılma kararı aldıklarını belirten İbrahim Kırlı, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren, partimizin en yükseğe taşımak için gece gündüz demeden çalışarak, son genel seçimde partimize tarihin en yüksek oy oranını almıştık. Buna rağmen seçmenlerimizin eksiklerini, taleplerini yerine getirmek için attığımız adımlarda hiç bir sonuç alamadık. Gerek il başkanlığı gerek milletvekilleri ilçe teşkilatımızı zerrece dikkate almadılar. Şimdiki adaylık sürecinde de bizlere ve AK Partili seçmenlere sormadan sürecin hiçbir bölümüne bizleri dahil etmeden tepeden inme aday göstererek bizleri hiçe saymışlardır. Hal böyleyken bizim burada durmamızın hiçbir anlamı yoktur."

"DESTEK VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdiklerini ifade eden Kırlı, "Bu saatten sonra cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır ama bizi önemsemeyen vekiller ve teşkilata kesinlikle destek vermeyeceğiz! AK davaya gönül veren değerli kardeşlerime ve Eskil halkına çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli halkımızdan helallik istiyoruz. Bizimle çalışan sandık görevlilerimizden, mahalle başkanlarımızdan, köy temsilcilerimizden ve siz çok değerli seçmenlerimizden özür dileyerek çok sevdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" dedi.