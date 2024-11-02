MHP'li isimden CHP'li Sancaktepe Belediyesi'ne kayyum iması!

Önceki Sancaktepe MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, CHP'li Sancaktepe Belediyesi'ne yönelik kayyum imalı bir paylaşım yaptı.

CHP Sancaktepe İlçe Başkank Emre Yılmaz da 'Tüm siyasal yankesicilere…" başlığıyla bir açıklama yaparak MHP'li Karaalioğlu'na tepki gösterdi.

"Önceki Dönem MHP İlçe Başkanı Arzu Hanım, Esenyurt Belediyemize hukuksuz bir kayyım ataması üzerinden siyasal etik dışı bir yaklaşımla Sancaktepe Belediyemizi ima eden ve hedef gösteren skandal bir paylaşım yapmıştır" diyen CHP'li Yılmaz'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Seçimlerde yenemediğiniz iradeyi hukuksuz yollarla gasp etmeye çalışmanız, siyasi yankesicilik girişimleriniz Sancaktepeli komşularımız tarafından asla kabul edilmeyecektir.

Sancaktepeli komşularımız, geçmişte nasıl davrandığınızı, halka nasıl tepeden baktığınızı iyi bilir.

Belediyenin imkanlarını kullanarak çakarlı araçlarla nasıl gösteriş yaptığınızı,

Belediye gücüne dayanarak çıkar ilişkilerini nasıl yürüttüğünüzü,

Her türlü sorunlu işin içinde nasıl yer aldığınızı

tüm Sancaktepe halkı çok iyi bilmekte ve sizi çok iyi tanımaktadır.

Yaptıklarınız o kadar ayyuka çıktı ki MHP genel merkezi sizi görevden almak zorunda kaldı. Şimdi size düşen, bu durumda edepli bir şekilde geri çekilmekken, kendinizi öne çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kime şirin görünmeye ya da kimin gözüne girmeye çalıştığınızı bilmiyoruz. Ancak şundan eminiz ki, Sancaktepeli komşularımız sizin egonuzdan ve çıkar amaçlı siyasi faaliyetlerinizden kurtulmuş olmaktan son derece memnun."