MHP'li isimler art arda CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı: "Geliyor gelmekte olan!"

MHP yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak "Farkında mısın. Geliyor gelmekte olan" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mevlüt Karakaya, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Özgür Özel'i hedef aldı.

Semih Yalçın, "Özgür Özel, farkında mısın geliyor gelmekte olan" başlığıyla yayımladığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin ezici ağırlığından kaçmak için MHP muarızlığına sığınmayı alışkanlık hâline getirdi. Özel, tutarsızlıkları ve acemilikleri yüzünden siyasi şimşekleri her üzerine çektiğinde MHP’ye saldırıyor" dedi.

Özel'in "şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ettiğini" savunan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün aydınlık yolundan büsbütün uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı. Özel’in saptığı bir başka zulmet yolu da CHP’nin politikalarını “Kinimiz dinimizdir.” düsturuna dayaması oldu. Özgür Özel; siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor. Bu gidişin sonunu haber verelim: Adında bulunan “halk”, ilk genel seçimde CHP’yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır."

"TASFİYE MEMURU OLARAK GEÇECEK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da "Özel tarihe CHP’nin Genel Başkanı olarak değil; tasfiye memuru olarak geçecektir" sözlerine yer verdi.

Karakaya, paylaşımında şunlara yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu mübarek gecede şirazesi yine kaymış; MHP’ye ve Genel Başkanımıza mesnetsiz ve seviyesiz sözler sarf etmiş…

Bugüne kadar CHP’nin başına gelmiş en büyük felaket olarak ifade edilen Sn. Özel, koltuk uğruna partisini soktuğu krizden çıkaracak yollar aramak yerine MHP’ye ve Sn. Genel Başkanımıza saldırmayı tercih etmiştir. Böyle giderse, Sn. Özel tarihe CHP’nin Genel Başkanı olarak değil; tasfiye memuru olarak geçecektir."

"SONUN GELDİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de diğer MHP'li isimlerle benzer bir paylaşım yaptı.

Yönter, Özel'in sözlerine ilişkin "iftira ve asılsız iddialar" diyen Yönter ise şu sözleri kullandı:

"Özgür bir televizyon kanalında her zamanki gibi iftira ve asılsız iddialara sarılmışsın. Senden hiçbir halt olmaz, sonun geldi; siyasetin yüz karası olarak anılacaksın… Müfterilikte eşine ve benzerine rastlanmayacak, zavallı Özgür… Sana acımak bile vebaldir…"