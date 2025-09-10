MHP'li isimlerden Ali Koç'a destek

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu için geri sayım sürüyor.

Mevcut Başkan Ali Koç, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp, yeni başkan seçilebilmek için yarışacak.

Olağanüstü seçimli genel kurula sayılı günler kalırken, Ali Koç'a dikkati çeken bir destek geldi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, "Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır. https://t.co/zn7OpKZJQo pic.twitter.com/FUt2JGtcwh — Eyyup YILDIZ (@Eyupyildizlar) September 10, 2025

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da yaptığı paylaşımla, seçimde Ali Koç'u desteklediklerini duyurdu.

Şanlı, açıklamasında, "Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz" dedi.

Ömer Şanlı, şunları söyledi: "Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için…"