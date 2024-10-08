MHP'li ismin oğluna uyuşturucu ticaretinden 30 yıla kadar hapis talebi

Yunanistan'dan süper yatla bavul içinde getirilen 12 kilo uyuşturucuya ilişkin olarak eski MHP İstanbul il yöneticisi Güven Adıgüzel'in oğlu Tunahan Adıgüzel'in de aralarında olduğu 6 kişiye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, 2'si Yunanistan vatandaşı olan tutuklu 6 sanığa "uyuşturucu ticareti" suçundan 30'ar yıla kadar hapis istemi ile dava açtı.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya konu olay, geçen 30 Mayıs akşamı yaşandı. Dosyada yer alan ifadelere göre, Yunanistan'da bulunan "Azad" isimli kişi, bir süredir temasta olduğu MHP'li Güven Adıgüzel'in oğlu Tunahan Adıgüzel ile temasa geçti.

İkili, "iş insanı" olarak ifade edilen 4 kişilik bir insan grubunun Çanakkale Ayvacık'taki bir noktadan alınması konusunda anlaştı. İkili, Kumbağlar Limanı'na bırakılacak kişilere ilişkin olarak anlaştıktan sonra Adıgüzel ve beraberindeki arkadaşları, 2 araçla harekete geçti.

Belirlenen konumdan alınan kişiler, Kumbağlar Limanı'nın yakına gelen süper yata konulduktan sonra, bu yattan bir de bavul indirildi. İndirilen bavulda uyuşturucu olduğu ise Jandarma'nın yürüttüğü soruşturmadan sonra ortaya çıktı.

'ÇANTADA 2,5 MİLYONLUK MAL VAR'

Tunahan Adıgüzel'in, gözcülük yapması için beraberinde getirdiği Şenol Engin, iddianameye giren ifadesinde, bu kişinin kendisine 1000 Euro vermeyi vaat ettiğini söyledi. Şenol Engin (62) ifadesinin devamında, Tunahan Adıgüzel (32), Atakan Görevin (21) ve Alihan Ketenci'nin (26) kendi aralarında "Çantanın içinde yaklaşık 2.5. milyonluk mal var" diye konuştuklarını duyduğunu söyledi.

'BÜTÜN HER ŞEYİ TUNAHAN ADIGÜZEL ORGANİZE EDİYORDU'

Alihan Ketenci ise ifadesinde, yattan aldıkları bavulun içinde uyuşturucu olduğunu düşündüğünü ifade ederek, bu durumu sorduğu Tunahan Adıgüzel'in ise "Merak etme bir şey yok" yanıtını verdiğini kaydetti. Atakan Görevin ise, iddianameye giren ifadesinde, aracına koyduğu çantayı, durumdan şüphelendiği için olay bölgesine yakın bir yere attığını söyledi. Görevin ifadesinin devamında "Bütün her şeyi Tunahan Adıgüzel organize ediyordu" dedi.

'BALIKESİR'E GÖTÜRÜN, 10 BİN EURO ALIN'

Tunahan Adıgüzel ise, temasta olduğu Azat'ın kendisine "Teknede bir çanta var, o çantayı Balıkesir'e gitmesi lazım, oraya götürürseniz size 10.000 euro verecek' dedi. Ben çantayı almam deyince yanımdaki Atakan 'ben valizi alırım, bir şey olmaz' dedi. Biz de kendisine 'günahı ile sevabı ile senin olur' dedik" diye konuştu. İddianamede, Yunanistan ile temasta olan kişinin Adıgüzel olduğu kaydedildi.

UYUŞTURUCU BAVUL İÇİNDE GETİRİLDİ

Süper yatın Yunan kaptanı Stamatios Skourlis ise içinde uyuşturucu olan bavulu, tanımadığı bir kişinin getirdiğini söyledi. Skourlis "Ben valizleri tekneden indirip limanda buluştuğumuz kişilere bu valizleri kim alacak diye sorduğumda karanlıktan birisi hem İngilizce hem de Türkçe karışık şekilde ve el hareketi ile 'merak etme ben alacağım' dedi" ifadelerini kullandı.



Tutuklu 6 sanığın yanı sıra, T. Y. ve M. K. de mealen sorumlu tutuldu. Davanın ilk duruşması 21 Kasım sabahı Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.