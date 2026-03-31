MHP'li İzzet Ulvi Yönter hakkında "Serdar Sertçelik" iddiası

Gazeteci Tolga Şardan, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter hakkında dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Tolga Şardan, T24'te bugün yayımlanan yazısında, "MHP’de yaşanan gelişmelerde neler var?" diyerek iddiaları paylaştı. Tolga Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"MHP’Lİ YÖNTER’İN DE ADI GEÇTİĞİ GÖRÜLDÜ"

"İstifanın ardından MHP cenahında epey hareketli saatler yaşandı. Heyecan, önümüzdeki günlerde devam edecek gibi görünüyor. Partide suların kolay kolay durulmayacağı görüşü hâkim. Yaşananlar içinde en merak edilen konuların başında Yönter’in parti yönetimindeki görevinden neden istifa ettiği geliyor. Farklı değerlendirmeler var kuşkusuz.

Ancak en bilineni Ankara’nın yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Ayhan Bora Kaplan’ın merkezinde yer aldığı olaylar zincirinde adının geçtiği iddiası. Halen tutuklu bulunan Serdar Sertçelik’e ait olduğu öne sürülen cep telefonunda yapılan incelemede elde edilen mesajlarda MHP’li Yönter’in de adı geçtiği görüldü.

Yaşanan gelişmeler sonrasında gündeme gelen iddiaya göre; soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yönetimi, dosyayı tamamladı. Yine kulislerde konuşulan iddialara göre, Yönter hakkında fezleke hazırlanarak TBMM’ye gönderilmesi yönünde çalışma yapıldı. Aynı dosyada Yönter’le birlikte MHP’li Necmi Yıldırım’ın da isminin geçtiği öne sürülüyor.

Bu iddiaları sormak için Büyüteç’i kaleme almadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’yle telefonla görüşme girişiminde bulundum. Büyüteç’in yayına gireceği ana kadar başsavcılıktan görüşme talebine karşı herhangi bir yanıt gelmedi."

YÖNTER, İSTİFA ETMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart'ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararından hemen önce "MHP'ye sızan ajan" ve "dümenci alçak" ifadeleriyle paylaşıp sildiği mesajları dikkat çeken Yönter, "Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" demişti.

Yönter'in istifasına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek için "müsaade istediğini" istifa kararının ardında herhangi bir küskünlük olmadığını söylemişti.

Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar atandı.