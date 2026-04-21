MHP'li İzzet Ulvi Yönter hakkında şiddet şikayeti: Emniyet tutanağı ortaya çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan İzzet Ulvi Yönter’in, evli olduğu Meltem Yılmaz Yönter’e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet edildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV programında Meltem Yılmaz Yönter’in İzzet Ulvi Yönter’den şikayetçi olduğunu açıklayarak emniyette verdiği resmi ifade tutanağını paylaştı.

Tutanakta yer alan bilgilere göre olay, 15 Temmuz 2025 günü saat 21.20 sıralarında tarafların ortak ikametinde meydana geldi. 15 yıldır İzzet Ulvi Yönter’le evli olduklarını belirten Meltem Yılmaz Yönter, emniyet birimlerine verdiği ifadede, bir tartışma sonrası fiziksel şiddete maruz kaldığını beyan etti.

ŞİDDET VE HAKARET TUTANAKLARDA

Tutanağa göre, Meltem Yılmaz Yönter, özel bir konu hakkındaki tartışma esnasında İzzet Ulvi Yönter’in şiddete başvurması üzerine yardım istemek amacıyla çocuklarına seslendiğini kaydetti. Meltem Yılmaz Yönter, şiddete maruz bırakıldığı esnada İzzet Ulvi Yönter’in kendisine ve annesine yönelik ağır hakaret ve küfürler sarf ettiği beyanında bulundu.

Çocuklarının yardım çağırması üzerine oturdukları yerin güvenliğinin gelmesinin ardından, İzzet Ulvi Yönter’in güvenliği kovarak kendisini darp etmeye devam ettiğini belirten Meltem Yılmaz Yönter, daha sonra polisin geldiğini kaydetti.

Polisin gelmesiyle emniyete götürülerek gerekli işlemlerin yapıldığını ifade eden Meltem Yılmaz Yönter, burada İzzet Ulvi Yönter hakkında şikayette bulundu ve davacı olduğunu beyan etti.