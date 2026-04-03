MHP'li Kılıç'tan Yönter'in istifası hakkında açıklama

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevinden istifa etmesiyle ilgili "abartacak bir durum olmadığını" savundu.

Kılıç, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

TBMM Başkanlığı'na 12 Mart'ta verdikleri Öğretmenlik Mesleği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin durumuna ilişkin Kılıç, "Şu anda Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda. 2023, 2024 ve 2025'teki öğretmenlerimizin yoğun talepleri üzerine hazırlanmış bir kanun teklifi. Zaten genel başkanımız da birkaç kez konuşmalarında 2023 ve 2024 yılındaki mağdur öğretmenlerimizle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Onunla da görüşerek böyle bir kanun teklifi hazırladık. Gelişmeleri takip ediyoruz. Süreç işliyor. Olumsuz bir durum yok. Komisyonda bekliyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE ALAKASI YOK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevden ayrılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Her şey normal. Biz partide çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ilk defa olan bir olay değil ve ilk defa MHP'de olan bir olay değil. Bir genel başkan yardımcısı gider bir başkası gelir. Zaten İzzet Ulvi Yönter de akademik kariyerine devam edebilmek adına bir müsaade istemişti. Genel başkanımız da uygun gördü. Bunu da öyle çok abartacak bir durum, farklı aranacak bir durum söz konusu değil. Her şey söylenebilir ama bunların bizimle alakası yok. Çok sıra dışı bir olay gibi göstermeye gerek yok."

ÖZEL'İN ARA SEÇİM TALEBİ

Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim" talebine yönelik "Terörsüz Türkiye meselesi bizim birinci gündemimiz. Bunun üzerinde hakikaten gece gündüz kafa yoruyoruz. Genel başkanımız çok ciddi adımlar atıyor. Bizim önceliğimiz bu. Seçim falan değil" dedi.

22 milletvekilinin istifa etme iddiasına değinen Kılıç, şunları söyledi:

"Özgür Bey 22 milletvekilini ikna edip istifa ettirebilecek mi? Şu anda CHP'nin çok daha farklı sorunları var. Onlarla uğraşıyorlar. Biz de yakinen takip ediyoruz. Genel başkanımız zaman zaman Özgür Bey'e bu konularda yol da gösteriyor, 'biraz toparlanın' diyor. Biz Türkiye'nin demokrasisi ve gelişmesi açısından güçlü bir muhalefet olmasını istiyoruz. O sebeple de çok mümkün görmüyoruz ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu anda bunları konuşmak için çok erken."

SÜREÇLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Kılıç, "Terörsüz Türkiye meselesi bizim birinci gündemimiz. Bunun üzerinde hakikaten gece gündüz kafa yoruyoruz. Genel başkanımız çok ciddi adımlar atıyor. Bizim önceliğimiz bu. Seçim falan değil" diye konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak adlandırılan komisyonun raporu doğrultusundaki yasal düzenlemelerin son durumunun sorulması üzerine Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır hızlandırılması noktasında genel başkanımız gerek grup toplantılarında gerekse yaptığı yazılı açıklamalarda bunu ifade ediyor. Biz hala aynı kararlılığımızdayız. Hızlandırılması konusunda görüşmeler gerek basına açık gerekse kulislerde devam ediyor. Bir an önce olmasını istiyoruz."