MHP'li Kılıç: "Türkiye yüzyılı, yamalı bohçaya dönmüş 1982 Anayasası'yla devam edemez"

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Genel Kurulu’nda başlandı.

Genel Kurul'da konuşan MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, yaptığı konuşmada, "Türkiye yüzyılı, yamalı bohçaya dönmüş 1982 anayasasıyla devam edemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tahkim edecek sivil, demokratik ve kapsayıcı yeni bir anayasa milletimize borcumuzdur. MHP olarak bu konuda hazırlığımız tamdır, irademiz nettir" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEMEK, HUZUR DEMEKTİR"

Kılıç, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terörsüz Türkiye demek, huzur demektir, güven demektir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yatırım demektir. Aslında tüm Türkiye'ye yeni yatırımlar demektir. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmada yapılacak daha çok şey, daha uzun bir yolumuz vardır. Bu konuda kararlıyız ve sonuna kadar da kararlı kalacağız. Biz birlikte güçlüyüz. Buna yürekten inanıyoruz. Gelin bir olalım, işi kolay kılalım diyoruz. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım diyoruz."

"DEMOKRATİK VE KAPSAYICI YENİ BİR ANAYASA MİLLETİMİZE BORCUMUZDUR"

Kılıç, partisinin yeni anayasa talebini yineleyerek, "Türkiye yüzyılı yamalı bohçaya dönmüş 1982 Anayasasıyla devam edemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tahkim edecek sivil, demokratik ve kapsayıcı yeni bir anayasa milletimize borcumuzdur. MHP olarak bu konuda hazırlığımız tamdır, irademiz nettir" ifadelerini kullandı.

Kılıç, "İnanıyoruz ki 2026 yılı enflasyonun belinin kırıldığı, büyümenin hızlandığı, terörün son bulduğu, milli birlik ve beraberliğin güçlendiği ve Türk dünyasının şahlandığı bir yıl olacaktır" dedi.