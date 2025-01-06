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MHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti

MHP Bilecik Belediye Meclis Üyesi Buket Köse, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı ile yaşadığı şahsi sıkıntılar sonrası partisinin kendisine sahip çıkmadığı gerekçe göstererek istifa etti.

Siyaset
  • 06.01.2025 17:15
  • Giriş: 06.01.2025 17:15
  • Güncelleme: 06.01.2025 17:17
Kaynak: İHA
MHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Buket Köse, partisinin kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Köse yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ile şahsım arasında geçen tartışma sonucunda öncelikle bir bayan olarak şahsıma sergilenen tutuma karşı tek başıma mücadele etmeye mecbur bırakıldığım. Üyeliğimin başladığı tarihten itibaren ve özellikle yerel seçim çalışmaları esnasında ailemden ve ticari hayatımdan fedakârlık yaparak canla başla çalıştığım MHP'den istifa ettiğimi kamuoyuna duyuruyorum. Ne oyunlarla olursa olsun hiç kimse beni halkın yararına konuşmam konusunda susturamayacaktır. Her şey Bilecik için, bu hususta devam edeceğim."

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