MHP'li meclis üyesinden CHP'li Başkan'a tehdit: "Ülkü Ocakları'ndan arkadaşları burada misafir edersek..."

Seyhan Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Şeyhmus Uçar, CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’i “Ülkü Ocakları’ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesi’nde girecek yeriniz kalmaz” ifadeleri ile tehdit etti.

MHP’li Seyhan Belediye Meclis Üyesi Şeyhmus Uçar, CHP’li belediye başkanı Oya Tekin’i hedef aldı.

Uçar, Belediye Meclisi toplantısı sırasında yaptığı konuşmada “Ülkü Ocakları’ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesi’nde girecek yeriniz kalmaz” ifadesini kullandı.

Bir siyasetçi temsil ettiği partinin gençlik grubuna tehdit unsuru muamelesi yapabilir mi?



Şiddet dilini kullananlara karşı dimdik duracağız ve siyaseti yumrukla değil, aklımızla, işimizle, sözümüzle yapacağız.



Kimseyi ayrıştırmayacağız. pic.twitter.com/NVlzD5tlWY — Oya Tekin (@Oyatekin01) August 6, 2024

Uçar, konuşmasında şunları söyledi:

“Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi’ni temsil ediyorum. Bilesiniz bunu. Konuşmalarınıza dikkat edeceksiniz. Tahammül sınırlarımızı aşmayın. Biz buraya da o zaman ocaklarımızı, Ülkü Ocakları’ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesi’nde girecek yeriniz kalmaz.”

“BURASI DİNGO’NUN AHIRI MI?”

Uçar’ın ardından konuşan Belediye Başkanı Oye Tekin ise şunları söyledi:

“Ne demek Ülkü Ocaklarını getiriyorsun? Kim kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Dingo’nun ahırı mı? Ülkü Ocakları da bu ülkede yaşayan bizim gençlerimiz, CHP’li gençler de bizim gençlerimiz, AKP’li gençler de bizim gençlerimiz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz burada konuşuyoruz. Ne demek getirmek?”

Uçar ile arasındaki diyalogda yaşananları sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşan Tekin, “Bir siyasetçi temsil ettiği partinin gençlik grubuna tehdit unsuru muamelesi yapabilir mi? Şiddet dilini kullananlara karşı dimdik duracağız ve siyaseti yumrukla değil, aklımızla, işimizle, sözümüzle yapacağız. Kimseyi ayrıştırmayacağız” ifadelerini kullandı.