MHP'li milletvekilinden İran Büyükelçiliği'ne ziyaret: MHP olarak İran'ın yanındayız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Saldırıların hedefinde çocuk ve kadınların da olduğunu belirten Topsakal, "Savaşın artık askerler arasında olmadığını da görüyoruz. Bütün çocukların ve kadınların da bu savaşlarda şehit edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BengüTürk'ün aktardığına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına ve temsilen taziye defterini imzalayan MHP'li Topsakal, "Umarız ki ABD ve İsrail'in bu hukuksuzca saldırıları tüm insanlığı büyük bir felakete sürüklemez" ifadesini kullandı.

"MHP OLARAK İRAN'IN YANINDAYIZ"

Topsakal, şunları kaydetti:

"Saldırının ilk gününde 120'ye yakın kız çocuğu bölgede şehit edildi. Savaşın artık askerler arasında olmadığını da görüyoruz. Çocukların ve kadınların da şehit edildiğini görüyoruz. Sadece İran'da değil Irak'ta, Suriye'de de görüyoruz. Bütün bölgeye İsrail'in savaşı yaydığını görüyoruz. MHP olarak biz dost ve kardeş ülke olan İran'ın yanında olduğunu göstermek için bugün burada taziyeye geldik."