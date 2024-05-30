MHP'li Olcay Kılavuz, kendisini arayan gazeteciyi tehdit etti!

Geçtiğimiz günlerde TBMM'deki MHP Grup Danışmanlığı görevinden alınan Olcay Kılavuz, kendisini arayan gazeteciyi tehdit etti. Kılavuz, “Yalanlarınızı sürdürmeye devam edin böyle devam edin. Zamanı geldiğinde hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

Adı Sinan Ateş soruşturmasında geçen ve geçtiğimiz günlerde MHP’nin TBMM Grup Danışmanlığı görevinden alınan Olcay Kılavuz, kendisini arayan gazeteciyi tehdit etti.

Gazeteci Fatma Karaağaç, Kılavuz’un yurtdışına kaçtığına yönelik iddialara ilişkin kendisini aradığını ancak MHP’li ismin kendisini “Yalanlarınızı sürdürmeye devam edin böyle devam edin. Zamanı geldiğinde hesaplaşacağız” ifadeleri ile tehdit ettiğini duyurdu.

Karaağaç, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Az önce Olcay Kılavuz ile telefonda görüştüm. Öncelikle kendimi tanıttım. Ve "yurt dışana çıktığınız iddia ediliyor doğru mu?" diye sordum. Olcay Kılavuz ‘Siz sabah akşam yalan haber yapan bir kanalsınız sizden biraz önce (KRT'den) biri daha aradı yüzüne kapattım. Yalanlarınızı sürdürmeye devam edin böyle devam edin. Zamanı geldiğinde hesaplaşacağız’ dedi. Ben kendisini iddiayı teyit etmek için aradığımı söylesem de bildiğiniz gibi haber yapmaya devam edin dedi.”

Az önce Olcay Kılavuz ile telefonda görüştüm.

Öncelikle kendimi tanıttım. Ve

"yurt dışana çıktığınız iddia ediliyor doğru mu?" diye sordum.

Olcay Kılavuz @OlcayKilavuz "Siz sabah akşam yalan haber yapan bir kanalsınız sizden biraz önce (KRT'den) biri daha aradı yüzüne… https://t.co/vsACNGQH3M — Fatma Karaağaç (@ftm_krgc) May 30, 2024

SELMA ATEŞ’TEN TEPKİ

MHP’deki görevinden alınmasının ardından Olcay Kılavuz’un yurtdışına kaçtığı iddialarına ise öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş de sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.