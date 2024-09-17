MHP'li Özdemir'den HÜDAPAR'a anayasa yanıtı: Boş ve beyhude

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın dördüncü maddesinin kaldırılması gerektiğine yönelik sözlere yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, Yapıcıoğlu'nun çıkışına yönelik isim vermeden "Bu noktada anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da tekrar vurgulayan Özdemir, konuyu CHP'ye getirdi. Özdemir, "CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP’yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir" dedi.

Özdemir'in paylaşımı şöyle:

Ülkemizin darbe döneminden kalma ve tabir caizse yamalıklı bohçaya dönmüş 1982 anayasası yerine, sivil, kapsayıcı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, aziz milletimizin ve 21. yüzyıl ülkülerimizin ihtiyacını karşılayacak yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç duyduğu… — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) September 17, 2024

YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Katıldığı bir televizyon programında anayasanın dördüncü maddesine karşı olduğunu açıklayan Yapıcıoğlu, şunları söylemişti:

"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha; anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı, anladınız mı? 4. madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."