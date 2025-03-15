MHP'li Semih Yalçın: Bahçeli'nin çağrısı, bir siyasi proje değildir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama yaptı.

Yalçın, yazılı yaptığı açıklamada yeni sürece değinerek "Başkanımızın çağrısı makes bulmuş, İmralı'dan gelen yeni bir çağrıyla bütün kollarını tasfiyeye ve silahlı mücadeleyi sona erdirmeye davet edilmiştir" dedi. Yalçın devamında şunları kaydetti:

"Milli iradeyi temsil eden Cumhur İttifakı'nın kararlı tutumu, Türkiye'nin kaptansız olmadığını göstermiştir. Sayın Genel Başkanımızın çağrısı makes bulmuş ve terör örgütü, İmralı'dan gelen yeni bir çağrıyla bütün kollarını tasfiyeye ve silahlı mücadeleyi sona erdirmeye davet edilmiştir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çağrısı, bir siyasi proje değildir. Uzun vadeli bir iktidar hesabı veya seçim yatırımı da değildir. Bin yıllık kardeşlik hukukuna yaslanarak yeni bir siyasi ve diplomatik gelenek tesis etme çabasıdır.

Bu geleneğin başlangıç noktası terörsüz Türkiye'dir. Zira pek iyi bilinmektedir ki yuvasını yıkmadıkça yılanın kökü kesilmez. Terörist üreten bir örgüt, bütün gövdesiyle ve bütün kollarıyla ortadan kalkmadıkça terör de bitmez. Tıpkı Cumhuriyeti kuran iradenin geniş halk tabanına ve milli mutabakata dayandığı gibi Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimleri de millete, millet iradesine yaslanmıştır. Sayın Devlet Bahçeli; dikkatle gözlemlediği küresel gelişmeleri isabetli tahlil etmekle kalmamış, ülkede kurumların ve yığınların sesine kulak vermiştir. Milletin hissiyat ve beklentilerini dikkate almış, devletin ihtiyaç ve çıkarlarını bir kuyumcu titizliğiyle gözetmiştir. Bunun içindir ki liderimizin son girişimleri vatan sathında hem ilgi, hem ümit, hem de yankı uyandırmıştır."