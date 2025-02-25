MHP'li Semih Yalçın'dan TÜSİAD açıklaması: Muhtıracılık oynamasına müsaade etmeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TÜSİAD yöneticilerinin iktidara dair eleştirileri ve ardından başlatılan soruşturmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

TÜSİAD'ın, 'siyasi partilerin ve hükümetin ensesinde boza pişirme' amacını taşdığını öne süren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"TÜSİAD, Türk sanayisi ve iş dünyasının meselelerine eğilmek yerine burnunu siyaset işlerine sokmaktan vazgeçmelidir. Politikaya pek meraklı TÜSİAD yöneticilerine soruyoruz, Türkiye'nin güvenliği ve esenliği için tank, top, tüfek mi ürettiniz? Uçak mı yaptınız? Yapay zeka, nükleer enerji ve uzay teknolojileri alanında yatırım yapıp gençleri teşvik mi ettiniz?

'MUHTIRACILIK OYNAMASINA MÜSAADE ETMEYİZ'

Halkın refahını temin, fakirliğin en aza indirilmesi için kendi zaviyenizden hangi girişimlerde bulundunuz? Üstünüze vazife olmayan işlere karışmaktan başka, bu devlete, bu ülkeye ne verdiniz? Halktan söğüşlediğinizi halka geri mi verdiniz de kendinizde ikide bir siyaset ve hükümet üzerinde vesayet tesis hakkı görüyorsunuz? Bilinmesini isteriz ki MHP ve Cumhur İttifakı olarak, TÜSİAD'ın muhtıracılık oynayıp siyasete ayar vermesine müsaade etmeyiz."

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, başını CHP'nin çektiğini iddia ettiği bir kesimin bir süredir Türkiye'de suni gündem yaratmaya çalıştığını öne sürdü:

"Hem hukuktan söz eden, hem de hukuku çiğnemede suç örgütleriyle yarışan CHP'nin kamuoyunu manipüle etmesine seyirci kalmayız. A"yrıca söylenenlerden söylenmeyenlerin çıkarılmasını, siyasetteki yapıcı yorumların fırsata çevrilmeye kalkılmasını onaylamayız. Barış ve kardeşlik adı altında yeni bir çözüm süreci tesis etmeye çabalayanların ve demokratik özerklik hayalleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakırız."