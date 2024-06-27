MHP'li Semih Yalçın'dan "Ülkü Ocakları" açıklaması

Sinan Ateş suikastının ardından gözlerin çevrildiği Ülkü Ocakları"na yönelik açıklamalarda bulunan MHP'li Yalçın, "Kimi zaman cinayetler bahane edilerek, kimi zaman mafya türü yöntemlere başvuran bazı çevrelerin eylemleri gerekçe gösterilerek, kimi zaman da siyasi hadiseler bahane edilerek Ülkü Ocakları hedefe konmaktadır" dedi. Yalçın, Ülkü Ocakları'nın üzerine 'kir' bulaştırmaya çalışıldığını savundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hiçbir maksatlı saldırı, hiçbir temelsiz itham ve isnat Ülkü Ocaklarının ismetine zarar veremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Ülkü Ocakları'nın kuruluş süresi ve etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, Ülkü Ocakları'nda teşkilatlanan kadroların "Türkiye'nin varlığını, bütünlüğünü ve güvenliğini hedef alan tehditlerin savuşturulmasında etkin rol üstlendiğini" iddia etti.

"ÜLKÜ OCAKLARI HEDEFE KONMAKTADIR"

Ülkü Ocakları'nın haksız itham ve saldırılarına maruz kaldığını savunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kimi zaman cinayetler bahane edilerek, kimi zaman mafya türü yöntemlere başvuran bazı çevrelerin eylemleri gerekçe gösterilerek, kimi zaman da siyasi hadiseler bahane edilerek Ülkü Ocakları hedefe konmaktadır. Alınları pak gençlerin vazife ifa ettiği Ülkü Ocakları, lekelenmeye, güzide teşkilatlarının üzerine kir bulaştırılmaya çalışılmaktadır."

Yalçın, açıklamasında devamla şu ifadelere yer verdi: "Hiçbir maksatlı saldırı, hiçbir temelsiz itham ve isnat, Ülkü Ocaklarının ismetine zarar veremeyecektir. Ülkü Ocakları, bütün suçlama, isnat ve ithamlardan müstağni vaziyette, tarihin kendisine yüklediği görevi yerine getirmeye devam edecektir."

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara'nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında aralarında "tetikçi" olduğu iddia edilen Eray Özyağcı, silahlı eylemi organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel, avukat Serdar Öktem ile üç polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı.

145 sayfalık iddianamede failler Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un ortak hareket ederek eylemi gerçekleştirdikleri, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise azmettirici oldukları öne sürülüyor.

22 sanık, “tasarlayarak öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “suça azmettirme” ve “suça yardım etme” suçlarından yargılanacak.