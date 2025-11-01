MHP'li Semih Yalçın: "Terörsüz Türkiye halka mal olmuş, en geniş çerçevede kabul görmüştür"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün yaptığı yazılı açıklama ile çözüm süreci ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yalçın partisinin 24 Ekim'de başlattığını duyurduğu "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdiniz Derdimizdir" buluşmalarının yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirterek bu durumu "Terörsüz Türkiye' hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir" şeklinde yorumladı.

Yalçın ayrıca "MHP, 'Terörsüz Türkiye' olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir" dedi.

Semih Yalçın'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

'Terörsüz Türkiye' olgusunu ilk günden itibaren toplumun bütün kesimlerine kalıcı olarak benimsetmek maksadıyla partimizce çok sayıda etkinlik düzenlenmekte ve hayata geçirilmektedir. Son olarak partimizin bütün kurul üyeleriyle milletvekillerinin; il, ilçe ve belde teşkilatlarının, belediye başkanlarının etkin olarak katıldığı geniş kapsamlı bir yeni faaliyet programı başlatılmıştır. Bu kapsamda, 24 Ekim'den itibaren düzenlenen 'Hayırlı Günler Komşum' temalı ziyaretler ve milletimizin bütün kesimleriyle buluşmanın sağlandığı 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbetler, coşku ve heyecanla devam etmektedir. Ziyaret ve sohbet toplantılarında; il, ilçe, belde ve köylere varıncaya kadar yurdun dört yanında ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca esnaf, sivil toplum örgütleri ve halkın çeşitli kesimleriyle muhtelif mekanlarda bir araya gelinerek talep ve beklentiler kaydedilmektedir. 24 Ekim 2025 tarihinde başlattığımız yeni faaliyet ve çalışma programında bugüne kadar 55 il ve 599 ilçede toplam 1435 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bahse konu ziyaret ve sohbetlere milletimizce yoğun ilgi gösterilmektedir. Partimizce düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük toplumsal teveccüh, 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir. MHP, 'Terörsüz Türkiye' olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir."