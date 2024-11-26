MHP'li Uysal ailesinin şikayetiyle BirGün'e dava: Duruşma ertelendi

MHP Milletvekili Levent Uysal ile eşi Ece Uysal’ın şikâyetiyle gazetemiz BirGün’e açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

"Kuzey Kıbrıs'ta MHP'li vekilin talimatıyla 'veriler silindi' iddiası" başlıklı haber nedeniyle birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir ve muhabirimiz İsmail Arı hakkında açılan davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Duruşmada Yaşar Gökdemir, İsmail Arı ile avukatları Tolgay Güvercin hazır bulundu.

Şikayetçiler Levent Uysal ile Ece Uysal'ın avukatı Ferhat Pamuk'un hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespiti ile başladı.

Muhabirimiz İsmail Arı, "Söz konusu haber Kıbrıs Postası'nda yayımlanmıştır. Bu haberi alıp sitemizde yayınlandık, ben de haberi sosyal medya hesabımdan paylaştım. İftira suçunu işleyecek bir kastım yok. Bu haberi paylaşarak gazetecilik görevimi yaptım. İftira suçunu işlemedim, bu paylaşım da gazetecilik faaliyeti kapsamındadır" dedi.

birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Yaşar Gökdemir ise Kuzey Kıbrıs'ta açılan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki (KTSÜ) 'sahte diploma' soruşturmasından bahsederek, "Kıbrıs'ta gündem olan soruşturma ile ilgili iddiayı haberleştirdik. Levent Uysal hakkındaki iddia, haber değeri taşıyor. İftira atmak gibi bir niyetimiz yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat Tolgay Güvercin ise, Ece Uysal'ın iddianamede olmasını anlamadığını belirtti. Haberde Ece Uysal'ın üniversitenin kurucusu ve Levent Uysal'ın eşi olduğunun yazıldığını kaydeden Güvercin, "Buradan iftira çıkmaz" diye konuştu.

Savcı, suçtan zarar görme ihtimali sebebiyle Levet Uysal ve Ece Uysal'ın davaya katılma talebinin kabul edilmesini ve Levent Uysal’ın şikâyetiyle gazeteci İsmail Arı hakkında açılan başka bir dava dosyasının mevcut dosyaya celbini istedi.

Levent Uysal ve Ece Uysal'ın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, savcının talep ettiği dosyanın da istenilmesine karar verdi. Mahkeme davayı 13 Mayıs 2025 günü saat 14.30'a erteledi.