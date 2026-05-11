MHP'li Yalçın'dan Bülent Arınç'a sert sözler: "Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP kurucularından ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ı sert sözlerle eleştirdi. Yalçın "Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arınç'ın geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz sonrasında KHK ile işten atılanlara dair yaptığı açıklamalara göndermede bulunan Yalçın "Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler" dedi.

Yalçın'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"FOSİL SİYASETÇİ BÜLENT ARINÇ’IN DERDİ NE?

Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor.

Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor.

Aynı zamanda da FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor.

Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor.

Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler.

Fazla söze ne hacet!"

Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) May 11, 2026

NE OLMUŞTU?

AKP kurucularından ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade-i itibar istediklerini belirterek, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" demişti.

Arınç ayrıca, kanun hükmünde kararnameyle OHAL Komisyonu'na yaklaşık 130 bin başvuru olduğunu, kendi ailesinde de mağdurlar bulunduğu için süreci takip ettiğini, sürecin sonucunda 9 bin başvurunun kabul edildiğini söylemişti.