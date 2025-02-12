MHP'li Yıldız'dan "CHP ön seçim yapamaz" iddiası

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim takvimi dışındaki tarihlerde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapamayacağını iddia etti.

Yıldız, sosyal medya hesabından CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirmeyi hedeflediği ön seçim hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Açıklamasında, cumhurbaşkanı seçimi kanununu anımsatan Yıldız, "Ön seçim, Yüksek Seçim kurulu tarafından seçim takvimi içinde ilan edilen günde hakim gözetiminde yapılır" dedi.

Yıldız, söz konusu tarihin dışında yapılanın ise ön seçim olamayacağı ancak temayül yoklaması olabileceğini savundu.

Yıldız, ayrıca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ancak Meclis grubu tarafından belirlenebileceğini ifade etti.