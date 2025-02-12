MHP'li Yıldız'dan "CHP ön seçim yapamaz" iddiası
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimin hukuksuz olduğunu öne sürdü. Yıldız, "Ön seçim, Yüksek Seçim kurulu tarafından seçim takvimi içinde ilan edilen günde hakim gözetiminde yapılır. Bu tarihin dışında yapılacak olan şey ön seçim olmaz, belki bir temayül yoklaması olabilir" iddiasında bulundu.
MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim takvimi dışındaki tarihlerde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapamayacağını iddia etti.
Yıldız, sosyal medya hesabından CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirmeyi hedeflediği ön seçim hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Açıklamasında, cumhurbaşkanı seçimi kanununu anımsatan Yıldız, "Ön seçim, Yüksek Seçim kurulu tarafından seçim takvimi içinde ilan edilen günde hakim gözetiminde yapılır" dedi.
Yıldız, söz konusu tarihin dışında yapılanın ise ön seçim olamayacağı ancak temayül yoklaması olabileceğini savundu.
Yıldız, ayrıca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ancak Meclis grubu tarafından belirlenebileceğini ifade etti.
On gün önce de yazmıştım ama….— Feti Yıldız (@YildizFeti) February 12, 2025
Cumhurbaşkanı seçimi kanununa göre;
Cumhurbaşkanı adayını *Siyasi Parti grupları, *En son yapılan milletvekili seçimlerinde geçerli oyların en az % 5’ini almış siyasi partiler,
*En az 100.000 seçmen imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir.
Ön…