MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken çıkış: Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasına yönelik "tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir" dedi.

Yıldız, sosyal medya hesabından İBB soruşturması, gözaltılar, eylemler ve tutuklamalar hakkında paylaşım yaptı.

Son günlerde sıkça gündeme gelen "masumiyet karinesi" ve "düşman ceza hukuku" ifadelerine değinen Yıldız, "Anayasa 38/4’e göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Söz konusu düzenleme bir karineyi ifade eder. Karine aslında Ceza Muhakemesine yabancıdır. Ceza Muhakemesiyle çelişmeyen ilke şüpheden sanık yararlanır ilkesidir" ifadelerini kullandı.

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu koruma tedbirinin özellikle kamu menfaati amacıyla hürriyeti kısıtlamanın, tutuklama koruma tedbirinin masumiyet karinesi ile ne ölçüde bağdaştığı aslında akademik bir tartışma konusudur. Ceza Yargılamasında “ölçülülük” ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir. Tutuklulara Düşman Ceza Hukukunun uygulandığı iddiası iğrenç bir iftiradan ibarettir. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur. Yeri gelmişken bir kez daha dile getirelim…. Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir."