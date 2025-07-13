MHP'li Yıldız, tutuklu bulunan Ahmet Özer'i kaynak gösterdi: "Doğru söylemiş"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğini anlattığı açıklamasında tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i kaynak gösterdi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Ahmet Özer Mecliste kurulan Komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş…." dedi.

"Osmanlı Türk Devleti’nin egemenlik alanında 60’tan fazla devlet vardı. Fiilen 45 devlete hükmetti. Bu 45 devletin 27’si Asya, 13’ü Avrupa, 5’i de Afrika Kıtasındaydı. Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor. Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır" diyen Yıldız, şunları anlattı:

"1.) Malazgirt: Alparslan-Mervaniler

2.) Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris‘i Bitlis’i

3.) Cizira-Botan: II. Mahmut /Abdulmecit -Bedirhan Bey

4.) Erzincan : İkinci Abdülhamit-Hamidiye Alayları

5.) Erzurum : Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi.

6.) Erbil/Hewler: Özal-Barzani,Talabani"

Yıldız, açıklamasında şunları ifade etti: "Kürtlerle Türklerin tarihte ilk beraberliği Malazgirt‘te gerçekleşmiştir. Bizans imparatoru Romen Diyojen’e karşı savaşa tutuşmadan önce Selçuklu Sultanı Alpaslan Gazi ünlü Veziri büyük devlet adamı Nizamülmülk’ü Silvan ilçesinde yaşayan Mervani Kürt Beyi Nizamettin’e göndermiş ve yardım almıştır. Şimdi kardeşlik zamanı…"