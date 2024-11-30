MHP'li Yıldız: Yeni bir infaz kanunu konusunda mutabakat vardır

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz kanunu değişikliği konusunda açıklama yaptı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda mutabakat vardır" dedi.

"Ceza hukukunun konusu suçtur. İnfaz hukukunun konusu suçludur" diyen Yıldız, "İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza ve ceza Muhakemesi kanunu ne kadar iyi olursa olsun ceza adalet tam olarak sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

Yıldız, şöyle devam etti: "Dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın hakları çatışma halindedir. Hukuk devletinde bu çatışmanın sınırları kanunlar,anayasa,insan hakları sözleşmesi ile çizilmiştir."