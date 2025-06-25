MHP'li yöneticinin yargılandığı davada hakim sürgün edildi iddiası: Ahmet Şık’tan soru önergesi

Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul yöneticisi bir ismin yargılandığı hakaret davasını etkilemeye çalıştığı iddiasıyla, Cumhuriyet Başsavcı vekili A.A. ve savcı P.A. hakkında HSK'ye Yargıtay Üyesi M.P. için ise Yargıtay'a ihbarda bulundu.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre hakimin yaptığı ihbarın ardından verdiği şikayet dilekçesinde Yargıtay üyesi M.P.'nin WhatsApp üzerinden kendisi ile iletişime geçtiğini ve dosyada yargılanan sanık lehine beraat kararı verilmesi lehine telkinde bulunduğunu ifade etti.

Şikayeti yapan hakim önce Asliye Mahkemesinden alınıp İş Mahkemesine verildi ardından 20 Haziran'da çıkan kararname ile Şanlıurfa'da görevlendirildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, iddialara ilişkin soru önergesi verdi.

İddiaları hatırlatan Şık, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Şık, soru önergesinde şu soruları yöneltti:

1- Böyle bir dava dosyası bulunduğu doğru mudur? Doğru ise, bahse konu davada ne yönde karar verilmiştir?

2- İhbarda bulunan hâkim tarafından, isnadına dair bir dizi somut delil bulunduğu belirtilmektedir. Bu deliller (ses kaydı, yazışma, tanık) nelerdir ve bu konuda bir soruşturma veya inceleme yürütülmekte midir?

3- Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçu isnat olunan kişilerin, bu eylemleri esnasında “MHP Genel Merkezi’nin doğrudan talimatı bulunduğu” nu belirttikleri doğru mudur? Doğru ise, yapılacak soruşturma veya inceleme esnasında, ilgili yargı mensuplarının bahse konu siyasi bağlantıları ve üzerlerindeki siyasi etki araştırılacak mıdır?

4- İhbarda bulunan hâkimin, bu tutumu üzerine Şanlıurfa iline sürgün mahiyetinde atamasının yapıldığı / yapılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmakta mıdır? Yansıtıyorsa, bu işlemin tam da bahse konu vaka üzerine gündeme gelme sebebi nedir?

5- Yaşanan vakanın, yargı içinde gruplaşan veya çeteleşen tarikat/cemaat/siyasi partiler arası bir çatışmanın dışavurumu olma ihtimali bulunmakta mıdır? Yargıda FETÖ döneminden benzer vakalara aşina olunduğu gözetilerek, bu gibi oluşumların engellenmesi için Bakanlığınızca herhangi bir önleyici çalışma yürütülmekte midir?

6- Aktarılanlar bağlamında, 15 Temmuz darbe girişimini takiben yargıdaki FETÖ mensuplarının yerine ‘ivedilikle’ atanan yeni görevlilerin, ağırlıklı olarak bazı tarikat/cemaat/siyasi partilerle bağlantılı oldukları, bu oluşumların ‘kontenjanından’ atandıkları iddiası doğru mudur? Değilse, yargıya müdahale iddiaları neden ekseriyetle belirli oluşumlar çerçevesinde öne sürülmektedir?