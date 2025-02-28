MHP'li Yönter'den Bahçeli'nin fotoğrafıyla yeni paylaşım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla yeni bir paylaşım yaptı.

Yönter, paylaşımında şunları yazdı: "Davamız hayata uymak değil, hayatımızı önce Hakk’a, sonra halka uydurmaktır… Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği varlığımızın ve hayata bakışımızın müessir mihrabıdır….Cumamız ve yarın müşerref olacağımız Ramazan ayımız mübarek olsun."

Davamız hayata uymak değil, hayatımızı önce Hakk’a, sonra halka uydurmaktır…Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği varlığımızın ve hayata bakışımızın müessir mihrabıdır….Cumamız ve yarın müşerref olacağımız Ramazan ayımız mübarek olsun… pic.twitter.com/37tQNmGrbr — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) February 28, 2025

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Yönter, dün yaptığı açıklamada Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında şunları söylemişti:

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi."

AMELİYAT OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği bildirilmişti.



MHP’den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denilmişti.

Ameliyatın üzerinden yaklaşık bir ay geçti.