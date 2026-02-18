MHP'li Yönter'den dijital kısıtlamalara destek: Netflix ve LGBTİ+'ları hedef aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla partisinin AR-GE birimi tarafından hazırlanan "Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele" çalışmasını duyurdu. 22 kişilik bir komisyonun 4 aylık çalışması sonucu hazırlanan raporu paylaşan Yönter, şiddetle mücadele başlığı altında dijital yayıncılığı hedef alan açıklamalarda bulundu.

LGBTİ+'LARI HEDEF ALDI

Konuşmasında dijital platformların şiddeti körüklediğini ileri süren Yönter, doğrudan Netflix’i hedef alarak şunları söyledi:

"Netflix'i izliyorsunuz değil mi? Bu dizilerin Türk-İslam ahlakıyla bağdaşır en ufak yanını görüyor musunuz? Ensest ilişkiler, LGBT çirkinliği ve iğrençliği gözümüzün içine sokuluyor. Utanç duyulacak bir manzarayla, tabloyla karşı karşıyayız."

KISITLAMA DÜZENLEMELERİNE DESTEK

Dijital mecralara yönelik iktidar kanadından gelen kısıtlama sinyallerini "müspet ve umut verici" olarak niteleyen Yönter, bu adımların bir an evvel gerçekleşmesini beklediklerini ve destek vereceklerini ilan etti. Batı medeniyetini "bir felaket" olarak tanımlayan MHP’li Yönter, "Bu felaket bize ihraç edilmek isteniyor. Ama biz buna ahlakımızın ve maneviyatımızın gümrük duvarlarını yükselterek karşı koyacağız" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK VE SİYASAL ŞİDDET" VURGUSU

Şiddeti "bir insan hakkı ihlali" olarak tanımlayan Yönter, MHP’nin "şiddetsiz Türkiye" hedefi olduğunu iddia etti. Terörü "sistematik şiddet" olarak nitelendiren Yönter; ekonomik, psikolojik ve siyasal şiddetin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Toplantı sonunda, hazırlanan mücadele kitabı basın mensuplarına dağıtıldı.