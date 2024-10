MHP'li Yönter'den silahlı fotoğraf paylaşımı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı tartışılmaya devam ederken dikkati çeken bir paylaşım yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la çekilen silahlı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yönter, paylaşımına hiçbir mesaj yazmadı.

4 AY ÖNCE PAYLAŞILMIŞTI

Öte yandan Yönter ve Yalçın'ın Bahçeli'ye silah hediye ettiği sırada çekilen söz konusu fotoğraf, 4 ay önce MHP MYK üyesi İzzet Gören tarafından paylaşılmıştı.

Gören fotoğrafı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a yönelik eleştirilerine yanıt olarak paylaşmıştı.

Paylaşımda, "CHP'nin başkanı da ikide bir kale duvarlarımızı taşa tutuyor bu şahsın o iki kişi diyerek sistematik ve plan dahilinde suçlayıp saldırdığı, benim can beraber ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. Liderimiz Devlet Bahçeli" ifadelerine yer verilmişti.

ÇAKICI VE YILMAZ, BAHÇELİ'YE DESTEK VERMİŞTİ

Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çağrının ardından suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Görüşmenin içeriğine dair iki taraf da açıklama yapmamıştı.

2021 yılında ‘güvenlik’ gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilen suç örgütü lideri Kürşad Yılmaz da Bahçeli'nin yanında olduğunu ifade etmişti.

Devlet Bahçeli'nin 'oyun kurduğunu' öne süren Yılmaz, "Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz" demişti.