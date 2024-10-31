MHP'li Yönter'den yeni 'çözüm süreci' açıklaması: "Kendi içimizde kucaklaşacağız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, dün gece saatlerinde tutuklanan ve bu sabah yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı hakkında konuştu.

MHP Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönter, Türkiye genelinde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nın son etabını İstanbul'da 8 Aralık'ta gerçekleştireceklerini aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "tarihi bir çıkış" yaptığını ifade eden Yönter, "Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu bu tarihi çıkış milli birlik için, milli huzur için ve gelecek içindir. Kardeşlik içindir, Kürtlerle Türklerin arasına kim girmeye çalışıyorsa, kalleştir, kamburdur" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt kardeşlerimiz canımız. Anıda, atide, acıda, tasada, kederde, sevinçte, bir ve beraber olduk. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, terörü mutlaka ama mutlaka bitireceğiz. Kökünü kazıyacağız. Milli birliğimizi, kardeşliğimizi derinleştireceğiz, kemikleştireceğiz. Önümüzdeki yüzyılı hep beraber, 85 milyon, Türk devri yapacağız. Zaten Türk devri işlemeye, çalışmaya başlamıştır.

PKK, hem Kürt'ün hem Türk'ün can düşmanıdır. PKK, insanlığın can düşmanıdır. Biz sınırlarımızda bir terör devleti istemiyoruz. Terör nerede ürediyse orayı yok etme kararlılığı devletin milli güvenlik stratejisi. Ürediği bataklığı kurutacağız, ama biz kendi içimizde kucaklaşacağız. Kürt kardeşlerim kanından, canından nemalanan mihraklara sırtını tamamen dönmüş durumda. Bizi ayıramayacaklar, bizi bölemeyecekler."

Yönter, "Cumhurbaşkanımız, bir ve beraberce, karşılıksız, kendilerini vatana millete adamış, iki lider. Milletin önüne düştüler, sorunları tek tek Allah'ın izniyle çözeceğiz, engelleri kaldıracağız, bariyerleri yıkıp geçeceğiz. Biraz sabır" sözlerini sarf etti.

"URGAN ATANLAR DA BOY ÖLÇÜŞEMEZ"

Karamsar tablo çizenleri yollarından ayıracaklarını dile getiren Yönter, "İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'la ilgilenmesini hassaten, tavsiye ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. İstanbul'da kent ittifakı adı altında, PKK ile bir ve beraber olanların bütün kirli çamaşırları ortaya dökülüyor mu? Dökülüyor. Daha neler neler göreceğiz? Rabb'im verdikçe verecek, çünkü hiçbir kirli ve karanlık ilişki ağı ilanihaye saklanamaz. Gerçekler bir gün mutlaka ortaya çıkar" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin çağrısını anımsatan Yönter, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın tarihi çıkış ve çağrısı sonucunda bundan sonra Türkiye, eski Türkiye olmayacak. Huzurlu bir Türkiye, güvenli bir Türkiye olacak. Kalkınmış bir Türkiye olacak. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı kuşatmayı görüyor. Yanı başımıza kadar gelen siyonist bir çete var. Bölgeyi, kan revan içinde bıraktılar, her taşın altında bir oyun, bir hesap. Tehdit yakın, tehlike ciddi. Biz kendi iç cephemizi güçlü tutamazsak, dıştan gelecek saldırılara göğüs geremeyiz."

Ekonomideki sorunları çözeceklerini savunan ve yeni bir anayasa yapmak istediklerini de anlatan Yönter, bu konuda MHP'nin her meseleye hazırlıklı olduğunu dile getirdi.