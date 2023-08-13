MHP'li Yönter, ittifak çağrılarını reddeden İYİ Partili isimlere sert sözlerle yüklendi

Eskişehir'de, partisinin ilçe kongresinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, İYİ Parti'ye yapılan çağrıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Partili isimlerin olumsuz yanıtlarına tepki gösteren Yönter, "Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik çağrısına ilişkin olumsuz yanıtlara tepki gösterdi. Yanıtlar için 'abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu...' değerlendirmesini yapan Yönter, "Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz" dedi.

Yönter, Taşbaşı Kültür Merkezi'nde partisinin Odunpazarı İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "2024'e doğru, diyar diyar Anadolu" temasıyla 31 Mart 2024 seçimlerine hazırlık yaptıklarını söyledi.

Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Yönter, şunları söyledi:

"İnşallah Türkiye'mize yeni bir Anayasayı da Cumhur İttifakı olarak kazandıracağız. Bunu başaracağız. Vakti, zamanı geldiğinde ki her şeyin bir vakti vardır, vakti, zamanı geldiğinde milletimize yakışır, demokratik nitelikli, geniş katılımlı herkesi içine alan sivil, 12 Eylül'ün cunta tortularından tamamıyla arındırılmış yepyeni bir anayasayı, Türk başkanlık sistemine müzahir bir anayasayı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine müzahir bir anayasayı milletimize, ülkemize kazandıracağız. Bunun için de çalışacağız. Türkiye'de milli birlik ve kardeşlik ruhuyla cumhuriyetin ikinci yüzyılına, cumhuriyetin yeni yüzyılına Türk mührünü Allah'ın izniyle vuracağız. Bunu yapmazsak gök girsin kızıl çıksın."

"ABUK SUBUK SAÇMA SAPAN, HEZEYAN DOLU AÇIKLAMALAR"

Devamla Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı hatırlatan Yönter, parti olarak her çağrılarını samimiyetle yaptıklarını iddia etti. Yönter, konuşmasına şöyle devam etti:

"Samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması gerek. Liderimiz bir çağrıda bulundu. 'Çağırdık, gelmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' dedi. İYİ Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, çağrılarını yinelediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin hayrına gelin yerel iktidarda komşu olalım. Gittiğiniz yol yol değil. Ulaşacağınız bir yer yok. Zilletten, rezaletten başka yapacağınız da yok. Oturduğunuz masa, masa değil. Bir diplomat, saygın bir devlet adamı diyor ki Orta Doğu'da bir toplantı olsa bu toplantıya ismen davet edilseniz toplantıya gittiğinizde, masaya vardığınızda masada eğer isminiz yoksa menüye bakın, mutlaka isminizi orada görürsünüz diyor. Yahu menüde var sizin isminiz. Menü yapmışlar sizi. Yemek masasındasınız, üstelik Türkiye'yi yemek isteyenler var. Türkiye'yi menüye almışlar. Buna nasıl ortak olacaksınız? Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren bütün vatandaşlarımız, Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir. Verecektir. Türkiye büyük bir diriliş sürecindedir. Türkiye yükseliş sürecindedir. Hiç kimse bu yükselişimizi, dirilişimizi, ilerleyişimizi kesintiye uğratamayacak."