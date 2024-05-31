MHP'li Yönter, Özgür Özel'e hakaretlerini sürdürdü: 'Adamım' diye dolaşıyorsun

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hakaret etti. Yönter, Özel'e "İhanet hançeri elinde ortalıkta adamım diye dolaşıyorsun… Özgür, iddialarını ispat etmelisin… Etmezsen namertsin" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili İzzet Ulvi Yönter, CHP lideri Özgür Özel'e bir kez daha hakaret etti.

Özel, daha önce Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i kastederek MHP örgütünün bu iki isimden 'yaka silktiğini' söyledi.

Özel, ismi Sinan Ateş suikastında geçen Olcay Kılavuz'u grup danışmanlığını görevinden almasıyla ilgili şunları söylemişti:

"Önceki dönem milletvekili, bu dönem dördüncü sıradan milletvekili adayı olan birisi grup danışmanıyken görevine son veriliyor. Elinde bilgisi, belgesi olan birisi hangi partiye gidiyor, o partide hangi işlemler yapılıyor neler konuşuluyor ve nelerin konuşulmasına engel olunuyor oraya bakmak lazım.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki bazı odaklar Cumhuriyet Halk Partisi'yle kavga etmek istiyorlar çünkü Milliyetçi Hareket Partisi CHP'yle kavga etmediğinde içeride bir sorun daha görünür oluyor. Onlar bir düşman yaratmak, kavga etmek ve ilgiyi oraya toplamaya çalışıyorlar. Benim ilgimi ise başkentin orta yerinde torbacılara vurdurulan Sinan Ateş'in evlatlarıdır, eşidir ve o cinayetin üstünü sadece bir ittifak ya da bir partinin içi karışmasın, tartışmalar olmasın diye o cenazeyi yerde bırakan anlayışla ben mücadele ediyorum. Benimle kavga ederek sorumluluklarını gizleyemezler.

Bir büyük camiayı, bir partiyi bütün olarak töhmet altında bırakmamak için o partideki konuyla ilişkili kim varsa hesap vermelidir. Bundan birkaç ay önce, geçmiş dönem milletvekilinin adı anıldığında da buna kumpas diyorlardı. Dün Sayın Yerlikaya'nın ziyaretinden sonra veya evvelki gün görevden alma gerçekleşti. Görevden alma, partinin grup danışmanlığı görevine son verme, bir hesap sorma biçimi değildir. Hesabı hepimiz adına mahkemeler sorar."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yönter, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Olcay Kılavuz yorumunu alıntılayıp Özel'i de etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Özgür, iddialarını ispat et demiştim, ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin diye yazmıştım…Sözlerimin arkasındayım…Hala senden çıt yok, aynı tas aynı hamam devam ediyorsun…Yalandan medet umuyorsun, ihanet hançeri elinde ortalıkta adamım diye dolaşıyorsun…Özgür, iddialarını ispat etmelisin…Etmezsen namertsin…"