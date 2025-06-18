MHP'li Yönter, Sinan Ateş sanıklarının fotoğraflarını paylaştı: "Masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetini azmettirmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ile 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'in yan yana çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Yönter, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer… Elbette adalet tecelli edecek, masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek" ifadelerini kullandı.

DEMİRBAŞ'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, YÜKSEL'E 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada 2 Ekim 2024'te cezalar açıklanmıştı.

Mahkeme, dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklardan Tolgahan Demirbaş'ı "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etmişti. "Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklardan Emre Yüksel'e 18'er yıl hapis cezası verilmişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yapılan istinaf başvurusu sonrası, Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu sanıklara verilen cezaları onamıştı.