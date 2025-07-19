MHP Lideri Bahçeli’den Altan Öymen için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.