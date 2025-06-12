MHP Milletvekili Uysal, erişim engeli haberini de erişime engelletti

BirGün 30 Mayıs’ta “Babam başsavcıydı dedi, 402 haber ve paylaşımı erişime engelletti!” başlığıyla yayımlanan haberiyle, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile eşi Ece Uysal’ın, haklarındaki 402 haber ile sosyal medya paylaşımı hakkında erişim engeli kararı aldırdığını duyurdu.

Uysal çiftinin başvurusuyla Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, aralarında erişim engeli haberlerinin de yer aldığı 108 haber ve sosyal medya paylaşımını hakkında da erişim engeli kararı verdi.

Erişime engellenen haberler arasında Uysal’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aldığı ihaleler, Kuzey Kıbrıs’taki sahte diploma skandalı, Uysal’ın avukatının yaptığı açıklamaya dair haber de yer alıyor.

Ayrıca Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında, suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen araçların bir kısmının MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve eşi Ece Uysal adına kayıtlı olduğu öne sürüldü” şeklindeki bir haberi de erişime engelletti.